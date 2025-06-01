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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez, ilişki durumunu açıkladı - magazin haberleri

        Jennifer Lopez, ilişki durumunu açıkladı

        Ben Affleck ile 17 yıl sonra şans verdiği ilişkisi yeniden sona eren Jennifer Lopez, aşka kapılarını kapattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 01.06.2025 - 10:10
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        İlişki durumunu açıkladı
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        Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra bekârlığın tadını çıkarıyor. 55 yaşındaki şarkıcı, Access Hollywood adlı yayına, ilişkilere bakış açısını anlatırken; "Erkek aramıyorum. Şu anda gayet mutluyum. Bunu mahvetmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

        Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Jennifer Lopez'in özel hayatına dair iddialar ortaya atılmış, ancak People Dergisi'ne bir süre önce konuşan kaynaklar; "İş hayatına odaklanmış durumda ve hiç kimseyle görüşmüyor. Halinden memnun" demişti. Lopez, kaynakların ifadelerini, kendi sözleriyle doğrulamış oldu.

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        Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başladığı Ben Affleck (52) ile 2022'de nikâh masasına oturmuş ancak evliliği sadece iki yıl sürmüştü. Evlilik süresince hem Lopez'in hem de Affleck'in önceki ilişkilerinden olan çocukları birbirleriyle çok iyi anlaşmış, oyuncu çift de birbirlerinin çocuklarına iyi ebeveynlik yapmıştı. Jennifer Lopez, eski eşi Marc Anthony'den olan 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme ile boşanmayı konuşurken, onlara nasıl güvence verdiğini açıklamıştı.

        Jennifer Lopez; "Onlara 'Söz veriyorum, bu zor bir dönem ama göreceksiniz ki bu süreçten daha güçlü ve daha iyi bir şekilde çıkacağım' dedim. Onlara bunu vadettim ve yaptım. Şimdi bunu hissediyorlar. Bu bana hayatımda büyük bir huzur duygusu veriyor" demişti.

        Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde, sunuculuğunu da üstlendiği Amerikan Müzik Ödülleri gecesindeki gösterişli sahne şovuyla adından söz ettirmişti.

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        #Jennifer Lopez
        #ilişki
        #Ben Affleck
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