Jennifer Lopez'in kabarık aşk defteri

"Boşanacaklar", "boşanayazdılar", "yüzüklerini taktılar, vazgeçtiler", "tekrar yüzüklerini çıkardılar" haberleriyle başımızı döndüren Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden beklenen haber geldi! Artık netleşti: Jennifer Lopez'in, iki yıldır evli olduğu Ben Affleck'e boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

Oysa Lopez ve Affleck çifti, 2002 ve 2004 yılları arasındaki nişanlılıklarından tam 17 yıl sonra yeniden aşık olmuşlar ya da zaten hiç bitmeyen aşklarını yeniden yaşama fırsatı elde etmişlerdi. İlişkilerine yeniden başlamalarından bir yıl sonra, 2022'de evlendiler.

Verdikleri fotoğraflarda hep sevgi dolu, genç aşıklar olarak karşımızdaydılar. Ama işte hayat... Ex'ten yine 'next' olmadı.

Affleck, Lopez'in biten dördüncü evliliğiydi. Ünlü şarkıcının hayatından kâh sevgili kâh eş olarak pek çok isim geçti. Kimi yüksek profilliydi, kimi ise sadece Lopez'in aşkı olarak kaldı hafızalarda.