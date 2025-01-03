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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'in kar tatilinden bikinili pozlar - magazin haberleri

        Jennifer Lopez'in kar tatilinden bikinili pozlar

        Jennifer Lopez, yeni yıl tatilini geçirdiği Aspen'de, bikinili pozlarıyla karlı havaya ve yaşına meydan okudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:00
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        Jennifer Lopez, ABD'nin ünlü kayak merkezi Aspen'de ailesi ve arkadaşlarıyla yeni yıl tatilini sürdürüyor.

        Tatilinden mutlu anlarını sosyal medya sayfasında paylaşan ünlü şarkıcı, karlar içinde pozlar verdi.

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        Ancak Lopez'in verdiği pozlardan en ilginci, kar ayakkabılarının üstüne bikini giymiş olmasıydı. 55 yaşındaki sanatçı, fit görünümünü bikinili fotoğraflarıyla gözler önüne serdi.

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        Gençlik enerjisini ve çekiciliğini kaybetmeyen Lopez, yaşına meydan okuduğunu gösterdi.

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        Her zaman şıklığı ve stilini ön planda tutan JLo, Aspen tatilinde de seçtiği kıyafetlerle dikkat çekti.

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        Lopez, tatilde yalnız değildi. Kız kardeşi Lynda, annesi Guadalupe Rodríguez ve ikiz çocukları Max and Emme ile birlikte tatil yapan Lopez, yılbaşı öncesinde ünlü isimlerle bir araya geldi.

        Birkaç gün önce menajeri Benny Medina ve oyuncu Kevin Costner ile bir barda eğlenirken görüldü.

        #Jennifer Lopez
        #kış
        #bikini
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