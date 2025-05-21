Jennifer Lopez kendi fotoğraflarını paylaştı diye mahkemelik oldu

Jennifer Lopez, kendi fotoğraflarını izinsiz paylaşınca davalık oldu. Fotoğrafçı ve fotoğraf ajansı, şarkıcının Altın Küre öncesi bir partide çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından Lopez'e telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açtı.

Fotoğrafçı Edwin Blanco, Jennifer Lopez'i ocak ayındaki etkinliğe geliş ve gidiş fotoğraflarını izinsiz olarak Instagram ve X'te paylaşmakla suçladı. Haber ve fotoğraf ajansı Backgrid USA, şirketin ve Blanco'nun ortak sahibi olduğu fotoğraflarla ilgili olarak ikili dava açtı.

REKLAM

Instagram ve X'te görünür bir filigran olmadan yayınlanan fotoğraflarda, beyaz kürk manto ve gece elbisesi içinde görülen Jennifer Lopez, Instagram'daki paylaşımın başlığına "Hafta sonu göz alıcılığı" dedi.

Fotoğrafçı ve fotoğraf ajansının avukatı, Jennifer Lopez'in kullanımının 'ticari nitelikte' olduğunu iddia ederek; "Örneğin, Lopez görselleri giyim ve mücevher tasarımcısını öne çıkarmak için kullandı. Etkinlik görüntüsünü, moda bağlantılarını ve marka ortaklıklarını tanıtmak için kullandı" dedi.