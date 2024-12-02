Jessica Alba, ailesiyle tatilde
Ünlü oyuncu Jessica Alba, eşi ve çocuklarıyla Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da görüntülendi
ABD'li oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı Cash Garner Warren ile 2008'de evlenmişti. Çiftin; Honor (16), Haven (13) ve Hayes (6) adlı çocukları dünyaya gelmişti.
Jessica Alba, önceki gün ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.
Jessica Alba, Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da objektiflere yansıdı.
Uzun süre şezlongunda güneşlenen Jessica Alba, ilerleyen saatlerde eşi ve kızlarıyla deniz girdi.
Ünlü oyuncu, plajda eşiyle romantik anlar da yaşadı.
FİLM SETİNDE TANIŞTILAR
Jessica Alba ile Cash Garner Warren, 2004'te 'Fantastic Four' filminin setinde tanıştı. Alba, o filmde 'Sue Storm' karakterini canlandırırken, Warren ise filmin yönetmen asistanıydı.