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        Haberler Dünyadan Jessica Alba, ailesiyle tatilde

        Jessica Alba, ailesiyle tatilde

        Ünlü oyuncu Jessica Alba, eşi ve çocuklarıyla Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:43
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        ABD'li oyuncu Jessica Alba, film yapımcısı Cash Garner Warren ile 2008'de evlenmişti. Çiftin; Honor (16), Haven (13) ve Hayes (6) adlı çocukları dünyaya gelmişti.

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        Jessica Alba, önceki gün ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.

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        Jessica Alba, Meksika'nın tatil beldesi Puerto Vallarta'da objektiflere yansıdı.

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        Uzun süre şezlongunda güneşlenen Jessica Alba, ilerleyen saatlerde eşi ve kızlarıyla deniz girdi.

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        Ünlü oyuncu, plajda eşiyle romantik anlar da yaşadı.

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        FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

        Jessica Alba ile Cash Garner Warren, 2004'te 'Fantastic Four' filminin setinde tanıştı. Alba, o filmde 'Sue Storm' karakterini canlandırırken, Warren ise filmin yönetmen asistanıydı.

        #Jessica Alba
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