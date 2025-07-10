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        Joao Felix Benfica'ya dönüyor

        Portekizli futbolcu Joao Felix, eski takımı Benfica'ya dönüyor. Portekiz ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yarısı için 18.5 milyon Euro ödemeye hazır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 10.07.2025 - 16:43
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        Joao Felix Benfica'ya dönüyor
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        İsmi bir dönem Türk takımları ile de anılan Portekizli futbolcu Joao Felix'in, eski kulübü Benfica'ya döneceği iddia edildi.

        İngiliz basınında yer alan haberlere göre geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Milan’da forma giyen Felix için Benfica, Chelsea’ye oyuncunun bonservisinin yarısı için 18.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Öte yandan haberde Felix’in de Chelsea’den ayrılmak istediği ve eski kulübüne dönmek için maaşında indirim yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

        Felix, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelmiş, boğazda yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.

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