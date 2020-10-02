HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Demokrat başkan adayı Joe Biden geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Biden, "Jill ve ben Başkan Trump ve eşi Melania Trump için geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Başkan ve ailesinin sağlığı için dua etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanması üzerine, Trump koronavirüs testi yaparak kendisini karantinaya almıştı.

Test sonucu pozitif çıkan Başkan Trump, Beyaz Saray'da karantinaya girerken, doktorlarının yaptığı açıklamada, Trump'ın görevini sürdürebileceğini bildirdi.