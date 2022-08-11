Serinin 4. filmi olan John Wick: Chapter 4'ün vizyon tarihi belli oldu. 2019'da çekilen John Wick: Parabellum' un devamı olan film serinin en uzun filmi olacak. Serinin yönetmenliğini ilk üç serisinde olduğu gibi dördüncü filmin yönetmenliğini de Chad Stahelski üstleniyor.

JOHN WİCK 4 FİLMİNDE KİMLER OYNAYACAK?

Dördüncü filmde Keanu Reeves'e göre, önceki filmlerde yer alan Laurence Fishburne, Lance Reddick ve Ian McShane eşlik edecek. Yeni filmle seriye katılan oyuncular arasında da Bill Skarsgård, Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada ve Clancy Brown gibi isimler yer alıyor.

JOHN WİCK 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Merakla beklenen film 24 Mart 2023' de vizyona giriyor.