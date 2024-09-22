Johnny Depp İtalya'dan Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak
Amber Heard ile çekişmeli geçen karalama davası nedeniyle Hollywood'da prestij kaybı yaşayan Johnny Depp, aklanmasından sonra eski parlak günlerine döndü. 27 yıl sonra yeniden yönetmen koltuğuna oturan oyuncu, Roma Film Festivali'nde ödüllendirilecek
Eski eşi Amber Heard ile çekişmeli geçen boşanma süreci, Heard'e şiddet uyguladığı suçlamaları ve açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan, Hollywood'dan dışlanan Johnny Depp, davadan aklanması sonrası yeniden parlak günlerine döndü. 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, gelecek ay Roma Film Festivali'nden Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü alacak.
2006'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 16 - 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, aynı ödül Francis Ford Coppola ve Viggo Mortensen'e de verilecek.
YENİ FİLMİ FESTİVALDE GÖSTERİLECEK
Johnny Depp, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında Paris'teki yaşamını konu alan yeni filmi Modi'nin gösterimi için festivale katılacak.
Johnny Depp'in İtalyan oyuncu Riccardo Scamarcio ile başrollerde yer aldığı 'Modi' filminin yönetmen koltuğunda da Depp oturdu. Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino oldu. 'Baba' filminin usta oyuncusu, 'Modi'de Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat karakterine hayat verdi.
"AL PACINO'YU NASIL REDDEDEBİLİRDİM?"
Johnny Depp yaptığı açıklamada; "Modi'nin yönetmeni olarak bu sinema yolculuğuna çıkmak inanılmaz derecede tatmin edici ve dönüştürücü bir deneyim oldu. Tüm oyuncu kadrosuna, ekibe ve yapımcılara sarsılmaz bağlılıkları ve yaratıcılıkları için derin şükranlarımı sunmak isterim" dedi.
Ünlü oyuncu ayrıca, filmin sürpriz ismi Al Pacino'ya da özel bir mesaj iletti: Bu filmi yapmamı isteyen Al'a... Al Pacino'yu nasıl reddedebilirdim? Yeteneği ve özverisiyle bu projeye cömertçe katkıda bulunduğu için içten teşekkür ederim.
ESKİ EŞİYLE ÇEKİŞMESİNDEN BU YANA EN BÜYÜK PROJESİ
Johnny Depp, Marlon Brando ile birlikte rol aldığı 1997 tarihli 'The Brave' filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu. 'Modi', aynı zamanda oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer aldığı en büyük çaplı proje oldu.