JOPER komutanı değişti

PKK terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Komutanı oldu. Başoğlu'nun yerine Jandarma Asayiş Başkanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Ali ihsan Ersoy getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Enis Yıldırım'ın haberine göre terfi ve atama kararları arasında Karadeniz Bölgesi'nde PKK terör örgütüne yönelik operasyonları başarıyla yürüten JOPER Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'na atandı. Tuğgeneral Başoğlu, hem Karadeniz de hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde PKK'ye yönelik operasyonların başında yer alıyordu.





TEM KOMUTANI SAHAYA İNİYOR

Başoğlu'ndan boşalan göreve geçen yıl Giresun Jandarma Komutanı olan Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgenaral Ali İhan Ersoy getirildi. TEM Daire Başkanlığı'na ise İstihbarat Başkanlığı İstihbarat Planlama ve Güvenlik Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu getirildi. Bu arada bölgede terör örgütüne yönelik başaralı operasyonların mimarı olan Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Jandarma Komutanı oldu. Saraç'ın yerine İzmir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit getirildi.

Bölgede PKK'ya yönelik operasyonlarda aktif rol alan Trabzon Jandarma Komutanı Halil Şen ise tuğgeneralliğe terfi etti ve görev yerinde kaldı.

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