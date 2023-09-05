Josh O'Connor: Şöhretle baş etmekte zorlandım
'The Crown' adlı dizide iki sezon Prens Charles'ı canlandıran Josh O'Connor, dizinin ardından gelen şöhreti kaldırmakta zorlandığını itiraf etti
İngiliz oyuncu Josh O'Connor, 2019 ve 2020'de 'The Crown' ile izleyici karşısına çıkarak dizinin 3 ve 4'üncü sezonunda Prens Charles'ı canlandırmıştı.
'The Crown'daki performansıyla Emmy Ödülü kazanan Josh O'Connor, dizinin kendisine kazandırdığı görünürlükten hoşlanmadığını söyledi.
"BERBAT BİR DÖNEMDİ"
Josh O'Connor, "Berbat bir dönemdi. Dizinin çok etki yarattığını gördüm, birileri beni durduruyordu" dedi ve daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Başarılı ve görünür bir şeyin içinde olmak istiyoruz ama bence anonimliği biraz bile kaybetmenin ne kadar güçlü olabileceğini bazen hafife alıyoruz.
Kendisini daha küçük film ve TV projeleri üzerinde çalıştığı zamanlara karşı özlem duyarken bulduğunu anlatan Josh O'Connor, "Sadece The Crown'dan önceki kariyerimde ne yapıyorsam, onu yapmaya devam etmek istedim" ifadelerini kullandı.
"BU TUHAF BİR DİNAMİK"
Öte yandan Josh O'Connor, 2021'de Emmy ödülünü kazandıktan sonraki açıklamasında "Bu gösteriyi yapmak toplam olarak hayatımın iki yılıydı. Ve sonra hayatımın geri kalanı bunun hakkında konuşmakla geçti. Bu tuhaf bir dinamik; bazen işiniz hakkında konuşmaya, onu yapmaktan daha fazla zaman harcıyorsunuz. Ve bu da 'The Crown'un başarısını gösteriyor. İnsanlar bunu duymak istiyor, süreci ve hikâyeleri anlamak istiyor. Hayatımın en iyi iki yılını geçirdim. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp başka şeyler hakkında konuşabilme fikri de heyecan verici" demişti.
Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega