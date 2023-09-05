Josh O'Connor: Şöhretle baş etmekte zorlandım

5 Şurada Paylaş!









"BU TUHAF BİR DİNAMİK"

Öte yandan Josh O'Connor, 2021'de Emmy ödülünü kazandıktan sonraki açıklamasında "Bu gösteriyi yapmak toplam olarak hayatımın iki yılıydı. Ve sonra hayatımın geri kalanı bunun hakkında konuşmakla geçti. Bu tuhaf bir dinamik; bazen işiniz hakkında konuşmaya, onu yapmaktan daha fazla zaman harcıyorsunuz. Ve bu da 'The Crown'un başarısını gösteriyor. İnsanlar bunu duymak istiyor, süreci ve hikâyeleri anlamak istiyor. Hayatımın en iyi iki yılını geçirdim. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp başka şeyler hakkında konuşabilme fikri de heyecan verici" demişti.

Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega