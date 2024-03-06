Joshua Jackson ile Lupita Nyong'o'nun Meksika kaçamağı

Geçtiğimiz yıl model ve oyuncu Jodie Turner-Smith ile evliliğini noktalayan oyuncu, evliliklerde aldatmanın ayrılık için geçerli bir sebep olmadığını savunmuştu. Joshua Jackson; "Hepimiz yetişkiniz. Böyle şeyler olur. Evet, kimse sevdiği insan tarafından aldatılmak istemez ve ortaya çok sorun çıkar biliyorum ama yine de aldatmanın bir evliliği veya ilişkiyi bitirmek için geçerli sebep olmadığını düşünüyorum" demişti. Jackson bu sözleriyle tepki toplamıştı.



Fotoğraflar: Backgrid USA