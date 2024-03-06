Joshua Jackson ile Lupita Nyong'o'nun Meksika kaçamağı
Geçtiğimiz yıl İngiliz model Jodie Turner-Smith ile dört yıllık evliliklerini sonlandıran Kanadalı oyuncu Joshua Jackson, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Lupita Nyong'o ile Meksika'da tatil yapıyor
2019'da evlenen Kanadalı oyuncu Joshua Jackson ile İngiliz model ve oyuncu Jodie Turner-Smith, geçtiğimiz yıl eylül ayında evliliklerini noktalamıştı. Çiftin boşanma gerekçesi, mahkeme belgelerinde 'şiddetli geçimsizlik' olarak yer aldı. Üç yaşında bir kızları bulunan ikili, kızlarının velayetini paylaşmıştı.
Son olarak 'Karate Kid' filminin kadrosunda dahil olan Joshua Jackson, boşandıktan haftalar sonra aşk yaşamaya başladığı Oscar ödüllü meslektaşı Lupita Nyong'o ile tatile çıktı. Çift, Meksika'nın gözde tatil beldesi Puerto Vallarta'da görüntülendi.
Plajda tutkulu bir şekilde sarılan âşıklar, ardından denizin ve güneşin tadını çıkardı. Rol aldığı filmlerin yanı sıra 'Dawson's Creek' ve 'Fringe' dizileriyle geniş kitlelerce tanınan 45 yaşındaki oyuncu, aradığı mutluluğu bulmuş görünüyordu.
2013'te '12 Yıllık Esaret' filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanan Nyong'o'nun 1 Mart'ta 41'inci yaşını sevgilisiyle burada kutladığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; Joshua Jackson, otel süitlerine büyük bir balon gösterisi ve çiçek buketleri yerleştirilmesini ayarladı. Çiftin konakları oteldeki bir kişi, "Deli gibi aşık görünüyorlardı. Sanki birbirlerine doyamıyorlardı" açıklamasında bulundu.
1998 – 2003 arasında yayınlanan gençlik dizisi 'Dawson’s Creek' ile şöhretinin ilk önemli adımlarını atan Joshua Jackson, rol arkadaşı Katie Holmes ile aşk yaşamıştı.
İki sene süren bu ilişkinin ardından Holmes, rol arkadaşı için "O benim ilk aşkımdı" ifadesini kullanmıştı.
Joshua Jackson, 2006-2106 arasında ise Alman oyuncu Diane Kruger ile birlikteydi.
Geçtiğimiz yıl model ve oyuncu Jodie Turner-Smith ile evliliğini noktalayan oyuncu, evliliklerde aldatmanın ayrılık için geçerli bir sebep olmadığını savunmuştu. Joshua Jackson; "Hepimiz yetişkiniz. Böyle şeyler olur. Evet, kimse sevdiği insan tarafından aldatılmak istemez ve ortaya çok sorun çıkar biliyorum ama yine de aldatmanın bir evliliği veya ilişkiyi bitirmek için geçerli sebep olmadığını düşünüyorum" demişti. Jackson bu sözleriyle tepki toplamıştı.
Fotoğraflar: Backgrid USA