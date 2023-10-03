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        Haberler Dünyadan Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith boşanıyor - Magazin haberleri

        Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith boşanıyor

        ABD'li oyuncu Joshua Jackson ile İngiliz model Jodie Turner-Smith, dört yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:44
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        2019'da evlenen Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith çifti boşanıyor.

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        2020'de bir kız çocukları dünyaya gelen ikilinin boşanma davası 13 Eylül'de görülecek.

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        Boşanma haberinin çıkmasının ardından hayranlarını şaşırtan ayrıntı, çiftin en son kemaralar karşısına birlikte çıkışının bu tarihten bir gün önce olmasıydı.

        Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith, 12 Eylül'de New York Moda Haftası'na katılmıştı.

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        Çiftin boşanma gerekçesi, mahkeme belgelerinde "şiddetli geçimsizlik" olarak yer aldı.

        İkilinin kızlarının velayetini paylaşmak istediği öğrenildi.

        #Jodie Turner-Smith
        #Joshua Jackson
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