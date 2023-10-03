Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith boşanıyor
ABD'li oyuncu Joshua Jackson ile İngiliz model Jodie Turner-Smith, dört yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı
Giriş: 03.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:44
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2019'da evlenen Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith çifti boşanıyor.
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2020'de bir kız çocukları dünyaya gelen ikilinin boşanma davası 13 Eylül'de görülecek.
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Boşanma haberinin çıkmasının ardından hayranlarını şaşırtan ayrıntı, çiftin en son kemaralar karşısına birlikte çıkışının bu tarihten bir gün önce olmasıydı.
Joshua Jackson ve Jodie Turner-Smith, 12 Eylül'de New York Moda Haftası'na katılmıştı.