Victoria's Secret meleği olarak ünlenen ABD'li süper model Karlie Kloss, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. İş insanı Joshua Kushner ile evli olan 32 yaşındaki Kloss, üçüncü bebek haberini sosyal medyada paylaştı.

Büyüyen göbeğini gösterdiği fotoğrafları yayımlanayan Karlie Kloss; "Üç kişilik parti" notunu yazdı. 4 yaşında Levi ve 19 aylık Elijah adlarında iki oğlu olan Kloss, üçüncü çocuğunun cinsiyetini açıklamadı.

Ünlü model, daha önce verdiği bir röportajda; "Aile benim için her şey. Josh ve ben bu mutluluğa minnettarız" demişti.

Karlie Kloss, 39 yaşındaki Joshua Kushner ile Haziran 2018'de New York'ta evlendi. Çift, 2021'in mart ayında ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. 2023'ün temmuz ayında da ikinci çocukları oldu.

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TRUMP AİLESİYLE AKRABA

Joshua Kushner, Ivanka Trump'ın eşi Jares Kushner’in kardeşi. Karlie Kloss, Trump ailesiyle akrabalık bağı olmasına rağmen Demokrat Parti'yi desteklediğini göstermekten çekinmedi bugüne dek. Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, Trump ailesiyle ilişkilendirilmesi hakkında “Zordu” yorumunu yapmıştı.

Politik görüşleri hakkında ya da Trump’ın icraatları ve sözleriyle hemfikir olup olmadığına dair sürekli sorgulandığını söyleyen Karlie Kloss; “Ama eşimle paylaştığım değerlere odaklanmayı seçtim ve bunlar yetiştirildiğim ve hayatım boyunca rehber olarak aldığım aynı liberal değerler” demişti.