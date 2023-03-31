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Jules Verne'in ünlü romanı beyazperdeye yansıyacak

Jules Verne'in ünlü romanı "Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler" sinemaya uyarlanıyor. Murat Şeker'in yapımcısı olduğu filmi Neco Çelik yönetirken Almanların ünlü oyuncusu Katharina Tallbach da kamera karşısına geçti

Jules Verne'in ünlü romanı beyazperdeye yansıyacak
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HABERTURK.COM

Jules Verne'in "Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler" adlı romanından uyarlanan 'Berlin Kills Me' adlı filmin çekimlerine başlandı.

Sugarworkz adına Murat Şeker'in yapımcısı olduğu filmin yönetmeni ise Neco Çelik.

'Berlin Kills Me'de 'Jacky'i caz - rock şarkıcısı Larissa Sirah Herden canlandırıyor. Herden'e Almanya'nın yükselen yıldızları arasında kabul edilen Beyrut kökenli Kida Ramadan ile Volker Schlöndorff’un Oscar ödüllü 'Teneke Trampet' ile tanınan Almanya'nın ünlü oyuncusu Katharina Tallbach eşlik ediyor.

Çekimleri Paris ve Berlin'de gerçekleştirilecek olan filmin bir diğer başrol oyuncusu ise Burak Yiğit.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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