"ONUNLA VEDALAŞTIM"



Bir süre önce Julian Sands'in kardeşi Nick Sands, geçtiğimiz günlerde artık kardeşine veda ettiğini söylemişti.



Sands, kardeşinin yokluğunun acısıyla bu şekilde başa çıkmaya çalıştığını sözlerine eklemişti.



Nick Sands, "Aslında kardeşimin dağın bir yanında yaralı olarak yattığını düşünmeye çalışıyordum ama zihnim bana onun artık hayatta olmadığını söylüyor. Bu yüzden ben ona kendi açımdan veda ettim fakat üç çocuğu ve karısı hala onun bulunacağına inanıyor" şeklinde konuşmuştu.