AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruvanda Ruanda soykırımının 25. yılı anma töreni sırasında neredeyse Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'yi ateşe veriyordu.

Kameralara yansıyan görüntülerde, anma meşalesini alan Juncker'in 'Anma Işığı' anıtının ateşini yanındakilerle birlikte tutuşturduktan sonra geriye doğru çekilirken, yanlışlıkla elindeki yanan meşaleyi First Lady'nin suratına doğru yaklaştırdığı ve Jeannette Kagame'nin, hızlı bir refleks ile doğru zamanda birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtulduğu görülüyor.

63 yaşındaki Jean Claude Juncker, 1989'da geçirdiği trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Juncker daha önce sırt ve bacak ağrılarından şikayet etmiş ancak alkol almayı sevdiğini söylese bile alkol problemi olduğunu reddetmişti. 5 yıl önce Avrupa Komisyonu atandığı dönemde, Londra hükümeti atamaya karşı çıkarken, İngiliz medyasında Juncker'in alkol problemine ilişkin haberler yayınlanmıştı.