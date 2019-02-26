Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Mısır'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada telefonu çaldı. Juncker, konuşmasını kesip telefonunu açtı. Eşiyle kısa bir telefon görüşmesi yapan Juncker, kendisini dinleyenlere "Beklenen şüpheli eşim" açıklamasını yaptı. Juncker'in sözleri tüm salonu güldürdü.



BU KEZ ARAYAN EŞİ

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 2017 yılında bir konuşması sırasında yine telefonu çalmıştı. Dinleyicilere "Pardon eşim arıyor, hayır Merkel'miş" diyen Juncker, herkesi güldürmüştü.

63 yaşındaki Jean Claude Juncker, 1989'da geçirdiği trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Juncker daha önce sırt ve bacak ağrılarından şikayet etmiş ancak alkol almayı sevdiğini söylese bile alkol problemi olduğunu reddetmişti. 4 yıl önce Avrupa Komisyonu atandığı dönemde, Londra hükümeti atamaya karşı çıkarken, İngiliz medyasında Juncker'in alkol problemine ilişkin haberler yayınlanmıştı.