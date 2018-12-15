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AB Komisyon Başkanı Juncker yine öptü!

15.12.2018 - 15:49 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yine öpücükleriyle olay oldu

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    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yine öpücükleriyle olay oldu

  • 2 AB Komisyon Başkanı Juncker yine öptü!
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    Daha önce de NATO zirvesi sırasında arka arkaya tökezlediği ve liderlerin ayakta durmasına yardım ettiği görülen 63 yaşındaki Juncker'in alkollü ya da hasta olabileceği iddia edilmişti

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    AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, alkol problemiyle öne çıkan bir isim. Öte yandan siyatik ağrı rahatsızlığının bulunduğu da biliniyor.

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    Öpücükleriyle gündeme gelen Juncker, zirvelerdeki renkli görüntüleriyle konuşulmaya devam ediyor

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    Girişte bir kadının saçlarını karıştırarak savunan Juncker'ın özellikle bu görüntüsü kameralar yansıdı

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    Daha sonra başka bir kadına yanaşan AB Komisyon Başkanı önce kadını öptü, yanından uzaklaşırken kameralara doğru yürümeye devam etti

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    Ardından, kameralara utangaç ve şaşkın bir ifadeyle yansıyan Juncker, hemen peşinden bir başka kadına yaklaşarak bu kez onu öptü

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    Juncker'in şimdiye kadar Almanya Başbakanı Merkel'den, İngiltere Başbakanı May'e kadar pek çok siyasetçiye verdiği öpücükler Avrupa Birliği toplantılarından renkli görüntüler olarak kayıtlara geçti

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    Juncker erkek siyasetçilerden bazılarını alnından öpmeyi tercih ederken kimi kadın siyasetçilerin eline kibar bir öpücük konduruyor

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