'Juncker NATO zirvesinde sarhoştu' iddiasıyla ilgili açıklama!

NATO zirvesi sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüntüler ortaya çıkan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in durumuyla ilgili Komisyon'dan açıklama geldi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Juncker'in sarhoş olduğu yönündeki iddialar için 'tatsızdan daha fazlası' yorumu yapıldı.

Komisyon sözcüsü Juncker'in krampların eşlik ettiği ağrılı bir siyatik atağı geçirdiğini söyledi. Sözcü, Juncker'in bu hafta tüm programını yerine getirdiğini haftaya da planlandığı gibi Çin ve Japonya'ya uçacağını belirtti.

Sosyal medyada yayılan, Juncker'in sendelediği ve birkaç NATO liderinin yürümesi için ona yardım ettiği görüntülerin ardından Alman hükümeti bir açıklama yaparak, Çin, Japonya ve ABD ile ticaret görüşmelerinde AB'yi temsil eden Juncker'e güvenlerinin tam olduğunu belirtmişti.

Komisyon sözcüsü, Juncker'in Brüksel'de çekilen aile fotoğrafı için podyuma çıkmasına yardım eden Hollanda ve Portekiz başbakanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

63 yaşındaki Jean Claude Juncker, 1989'da geçirdiği trafik kazasında ciddi bir şekilde yaralanmıştı. Juncker daha önce sırt ve bacak ağrılarından şikayet etmiş ancak alkol almayı sevdiğini söylese bile alkol problemi olduğunu reddetmişti. 4 yıl önce Avrupa Komisyonu atandığı dönemde, Londra hükümeti atamaya karşı çıkarken, İngiliz medyasında Juncker'in alkol problemine ilişkin haberler yayınlanmıştı.