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        Haberler Dünyadan Justin Bieber Los Angeles sokaklarında üstsüz yürüdü - magazin haberleri

        Justin Bieber soyunarak yürüdü

        Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Los Angeles sokaklarında üstü çıplak, altında şortla yürürken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:37
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        Çıplak yürüdü
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        Justin Bieber, dün Beverly Hills'te üstü çıplak halde dolaşırken hayranlarını şaşırttı. 31 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, üstüne giydiği mavi kapüşonlu kıyafetini çıkarmış, elinde taşırken, gövdesi tamamen çıplak kalmış şekilde yürüdü.

        Üstsüz görüntüsüyle objektiflere yansıyan Bieber, bir arkadaşıyla birlikte bir binaya girerken görüldü.

        Mavi taytın üzerine yeşil kareli şort giyen Bieber, gövdesindeki ve kollarındaki sayısız dövmesini gözler önüne serdi.

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        Bieber, geçtiğimiz günlerde Vogue'a kapak olan eşi Hailey Bieber ile ilgili itirafı ve özür dilemesiyle gündemdeydi. Ünlü şarkıcının, dergiye kapak pozu vererek kariyerinin zirvesine ulaşan 28 yaşındaki eşi Hailey Bieber ile yaşadığı son kavgaya dair anlattıkları dikkat çekiciydi.

        Şarkıcı, yıllar önce eşine "Asla Vogue kapağında olamayacaksın" dediği için pişman olduğunu söylemişti. Yıllar önce eşi ile büyük bir tartışma yaşayan Bieber, "Onun asla Vogue'un kapağında olmayacağını söylemiştim. Biliyorum, çok kötü bir şey dedim. Nedense o an çok saygısızlığa uğradığımı hissetmiştim" demişti.

        "Ödeşmemiz gerektiğini düşünmüştüm. Sanırım büyüdükçe ödeşmenin hiçbir şeye yardımı olmadığını fark ediyoruz" diyen Bieber, "Yani bebeğim, bunu zaten biliyorsun ama Vogue kapağında yer almayacağını söylediğim için beni affet, çünkü açıkça çok yanılmışım" ifadesini kullanmıştı.

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        #Justin Bieber
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