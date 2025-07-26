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        Haberler Dünyadan Justin Bieber ve Hailey Bieber aşka geldi - magazin haberleri

        Justin Bieber ve Hailey Bieber aşka geldi

        Haklarındaki boşanma söylentileri bir türlü kesilmeyen Justin Bieber ile Hailey Bieber, yeni bir aşk fotoğrafıyla gündemde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 14:41 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:41
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        Aşka geldiler
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        Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile aşk dolu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. 28 yaşındaki model, 31 yaşındaki eşi Justin Bieber'ın yeni çıkardığı albümünün dinleme partisinde çekilen öpüşme anına ait fotoğrafı paylaştı.

        Evliliklerinin kötü gittiği söylentilerinin arkası kesilmezken, Bieber çifti, art arda aşk dolu fotoğraflarını paylaşarak iddialara yanıt verme yolunu seçiyor.

        Çift, geçtiğimiz günlerde İsviçre tatilinden bir dizi fotoğraflar paylaşmış, öpüşme anı görüntüsüne de yer vermişti.

        2018'de evlenen, geçen yıl da oğulları Jack Blues’u kucaklarına alan çift, boşanma söylentilerinden bir türlü kurtulamıyor. Bunda Justin Bieber'ın son dönemde mutsuz ve dağınık şekilde fotoğraflanması etkili olmuştu.

        Justin Bieber, temmuz ayı başında eşine sarıldığı fotoğrafları; "Sonsuza dek ve her zaman benim" notuyla paylaşmış, birlikteliklerinin devam edeceğini net bir şekilde göstermişti.

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