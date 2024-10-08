Justin Timberlake ve Jessica Biel çiftinin evliliği 12'nci yılına girdi.

43 yaşındaki şarkıcı Timberlake, 42 yaşındaki oyuncu eşi Biel ile 12'nci evlilik yıl dönümlerini Monreal'daki konseri esnasında sahnede kutladı.

Ünlü şarkıcı, 'Forget Tomorrow' adlı dünya turnesi kapsamında verdiği konseri kısa bir süreliğine durdurarak bir konuşma yaptı.

"Bu akşam benim için çok özel. Eşim bu gece burada ve bugün bizim 12'nci evlilik yıl dönümümüz" diye söze başlayan Timberlake, "Bu yüzden ona iyi davran Montreal, çünkü bu gece beni hepinizle paylaşacak" şeklinde bir espri yaptı.