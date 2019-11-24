'Tarifi mümkün olmayan bir duygu'

Şarkıcı Justin Timberlake'in, eşi ve üç yaşındaki Silas’ın annesi Jessica Biel'i aldattığı konuşuluyor. İddiaya göre; Timberlake, oyuncu Alisha Wainwright ile el ele görüldü.

New Orleans'ta gece yarısı bir barda eğlenen Justin Timberlake ve Alisha Wainwright, samimi halleriyle herkesin dikkatini çekti.

Justin Timberlake'ın o gece alyansının parmağında olmadığı da öne sürüldü. Bazı kaynaklar ise, o gece ikili arasında bir şey olmadığını iddia ediyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake eşi Jessica Biel’le ilgili her fırsatta, “O beni ve hayatımı değiştirdi” açıklaması yapıyordu. Yaşanan bu olaydan sonra güzel oyuncunun ne tepki vereceği merak konusu...

Ocak 2007'de ilişki yaşamaya başlayan ikili, Aralık 2011'de nişanlandı, 19 Ekim 2012'de de İtalya’da evlenmişti.