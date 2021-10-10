"BIRAKIN AÇIK OLAYIM"



Sosyal medya üzerinden karısından özür dileyen Justin Timberlake, "Bırakın açık olayım. Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil." ifadelerini kullanmıştı.



O dönemlerde Timberlake, eşinin güvenini kazanabilmek için elinden geleni yapmıştı.