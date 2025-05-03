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        Haberler Müzik Justin Timberlake, İstanbul'a geliyor - Magazin haberleri

        Justin Timberlake, İstanbul'a geliyor

        Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:19
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        Timberlake, İstanbul'a geliyor
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        Justin Timberlake, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne alacak.

        Timberlake'in 5 yıl aradan sonra Türkiye'de vereceği ilk konserde, müzisyenin yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkıları da seslendirilecek. Konserin biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkacak.

        Timberlake'in altıncı stüdyo albümü "Everything I Thought It Was", toplam 18 parçadan oluşuyor. Albümde öne çıkan şarkılar arasında "Selfish" ve "No Angels" bulunuyor.

        Sanatçının kariyeri 1995'te NSYNC grubunun en genç üyesi olarak başladı. Solo kariyerine 2002'de "Justified" albümüyle adım atan Timberlake'in, 10 Grammy ve 4 Emmy ödülünün yanı sıra Billboard, Brit ve MTV gibi müzik ödülleri bulunuyor.

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