Juventus kendisiyle yarışıyor

Oynadığı 25 maçı da kaybetmeyen Juventus, 69 puanla Serie A tarihinin ilk 25 karşılaşmada en yüksek puana ulaşan takımı oldu. Siyah-beyazlılar, yenilgi yaşamadığı 2011-12 sezonundan beri Avrupa'nın 5 büyük ligini namağlup tamamlayan ilk kulüp olma yolunda ilerliyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi incelendiğinde İtalya'da 6, Almanya'da 5, İngiltere, İspanya ve Fransa'da 2'şer kulüp, sezonu yenilgisiz bitirebildi