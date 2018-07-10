Sporx'in haberine göre: Liverpool'dan ayrıldıktan sonra İtalyan devi Juventus'a transfer olan Emre Can, Çizme basınına açıklamalarda bulundu.

Juventus'un bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Emre Can, Cristiano Ronaldo söylentilerini de değerlendirdi.

İşte Emre Can'ın röportajından öne çıkan noktalar...

''Juventus, her zaman hayalimdi. Bir gün ilk antrenörüm bana Juventus'ta oynayacağımı söylemişti. Burada olmaktan çok mutluyum. Juventus'a kupalar kazanmak için geldim.''

''Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncu ile birlikte oynamak harika olurdu. Bu her oyuncuyu mutlu edecektir. Juventus ile bir teması olup olmadığını bilmiyorum.''

''Juventus'un efsanesi Zinedine Zidane'dır. Benim de idolüm.''

''Löw, kötü geçen Dünya Kupası'ndan sonra Alman milli takımını yeniden toparlayacaktır.''