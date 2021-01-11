Kaan Demirağ kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Soruları sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile nişanlanmasının ardından merak konusu oldu. Aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlilik için ilk adımı atan Kaan Demirağ ile Aslışah Alkoçlar sosyal medya hesaplarına da fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmedi.

KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?

Kaan Demirağ 37 yaşındadır. Aslışah Alkoçlar ile olan ilişkisi ile bir süredir gündemdir. HD Group'un sahibi Demirağlar'ın veliahdıdır.

Genç iş insanı Demirağ daha önce Nur Atan ile evlilik yaşamıştır.