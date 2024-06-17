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        Haberler Magazin Kaan Tangöze ailesiyle tatilde - Magazin haberleri

        Kaan Tangöze ailesiyle tatilde

        Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, eşi Kıvılcım Tangöze ve kızları İlayda ile Bodrum'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:18
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kaan Tangöze ailesiyle birlikte Bodrum'da objektiflere yansıdı. Tangöze ailesi önceki gün Gündoğan’daki bir otelin plajında görüntülendi.

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        Ünlü şarkıcı, kızı İlayda ile deniz keyfi yapıp ilgilendiği sırada ise Kıvılcım Tangöze, güneşlenmeyi tercih etti.

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        Kıvılcım Tangöze, zaman zaman iskele üzerinde telefon görüşmesi yaptı.

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        Kaan Tangöze ve kızı İlayda'nın deniz keyfi bittiği sırada kızını iskeleden alan Kıvılcım Tangöze, plajın arka bölümüne geçti.

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        Ünlü şarkıcı ise kızıyla güneşlenmeyi tercih etti.

        #kaan tangöze
        #Kıvılcım Tangöze
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