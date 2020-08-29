'Şarkımıza çok uyumlu bir atmosfer'

Kaan Tangöze: Bu akşamki şarkılarım ailem için - Magazin haberleri

Pandemi nedeniyle kapasitesi yarı yarıya düşen Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde tüm biletler saatler öncesinde tükendi.

Konsere, "Seni Kendime Sakladım" şarkısı ile başlayan Duman, muhteşem şarkılarını, Harbiye'yi dolduran yüzlerce müziksever ile birlikte hep bir ağızdan seslendirerek, büyülü bir atmosfer yarattı.

Bu özel gecede kendilerini yalnız bırakmayan müzikseverlere teşekkür eden Duman solisti Kaan Tangöze, "Böyle bir dönemde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. Unutulmaz bir gece geçireceğiz. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Kaan Tangöze'nin eşi ve ailesi

Tangöze, "Bu akşamki şarkılarım benim için buraya gelen beni yalnız bırakmayan ailem için" ifadelerini kullandı.

Kıvılcım Ural

Konser sonunda hayranlarının alkışları eşliğinde sahneye geri dönen Duman grubu, "İçerim Ben Bu Akşam" şarkısı ile bitiş yaptı.