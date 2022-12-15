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Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu

Kaan Tangöze, çocukları Hakan ve Volkan ve kızı İlayda ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Sürdürülebilirlik alanında örnek olan ünlü isimlerden biri olan Tangöze, üzerinde her yıl giydiği montunu bu kış sezonunda da kullanmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı

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  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze, Seçkin Piriler ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Hakan ve Volkan, Kıvılcım Ural'dan olan kızı İlayda ile birlikte objektiflere yansıdı. 
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    Çocuklarıyla birlikte vakit geçiren 49 yaşındaki şarkıcının kızı İlayda, "Bizi niye çekiyorlar baba?" diyince Tangöze, tebessüm etmekle yetindi.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    Kaan Tangöze, daha sonra çocuklarıyla birlikte bir restoranda yemek yedi.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    Sürdürülebilirlik alanında örnek olan ünlü isimlerden biri olan Tangöze'nin üzerinde her yıl giydiği montunu bu kış sezonunda da kullanması dikkatlerden kaçmadı. (2022-Foto muhabir: Volkan Özdemir)
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    İKİNCİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan 6 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Kaan Tangöze ile Seçkin Pirilerin, Hakan ve Volkan adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    Kaan Tangöze, 2018 yılında o dönem 5 aylık hamile olan meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, İlayda adında bir kızı bulunuyor. 

    Kaan Tangöze'nin montunu kullanmaya devam ettiği yıllar içinde dünyada neler oldu? 
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2015... Mars'ta su bulunması dünya genelinde büyük heyecan yarattı.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2016... İstanbul Boğazı'na inşa edilen dünyanın en geniş köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2017... Bilim insanları, yaşlanmayla hücrede DNA onarımını engelleyen, dolayısıyla hücrenin kendini yenilemesine ve kanserle mücadelesine ket vuran bozulmayı önleyebilecek kritik bir moleküler bağlantı keşfetti.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2018... Evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayata veda etti.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2019... NASA, dünyayla çok daha az irtibat kurularak derin uzay seyahatine olanak tanıyacak Derin Uzay Atomik Saati'ni çalıştırdı.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2020... Pandemi başladı.
  • Kaan Tangöze'nin mont tasarrufu - Magazin haberleri

    2021... ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdi.

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