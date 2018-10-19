Kaan Taşaner: Yanlış alarm! Sevgilim değil

Kaan Taşaner, meslektaşı Selin Şekerci'yle evliliğin kıyısından döndükten sonra ilk kez bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Taşaner, "Arkadaşlar yanlış kişi, yanlış alarm. Yanımda çektiğiniz kişi mahalleden kız arkadaşım, sevgilim değil" dedi