Denizli'nin Acıpayam İlçesi'ne bağlı Yenimahalle'de, dün saat 19.00 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Acıpayam Belediyesi'ne ait kilit parke ve beton üretim tesislerinde bekçi olarak çalışan İbrahim Sökel'in (53) evinde beslediği muhabbet kuşu kafesinden çıkartıldıktan sonra bir anda kaçtı.

ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre muhabbet kuşu, daha sonra karşıdaki 2 katlı binanın çatısına kondu. Kuşu yakalamak için çatıya çıkan İbrahim Sökel, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Sökel, çevre sakinlerince çağırılan ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İbrahim Sökel, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.