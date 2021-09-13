Kadıköy'de iş yeri deposunda yangın paniği 0:00 / 0:00

AA

Yangın, Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi Akgün Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinin depo olarak kullandığı kısımda saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını fark eden apartman sakinleri de apartmanı boşaltarak sokağa çıktı.

Yaşanan yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için depo içinde inceleme başlattı.