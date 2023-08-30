Kadıköy'de silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
İstanbul Kadıköy'de iki kişi arasında çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Birbirlerini yaralayan kişiler hastaneye kaldırıldı
Kadıköy'de aralarında tartışma çıkan iki kişi, birbirlerini silah ve bıçakla yaraladı.
Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi'nde M.M. ile M.S.P. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.M. bıçakla M.S.P'yi göğsünden yaraladı. M.S.P de taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M'yi bacağından vurdu.
AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayda kullanılan tabanca ve bıçak ile 7 boş kovanı muhafaza altına aldı.