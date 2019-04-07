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İstanbul Bağdat Caddesi’nde silahlı saldırıda öldürülen kişinin İlhan Üngan olduğu belirlendi. Cezaevinde bulunan Orhan Üngan’ın kardeşi olan İlhan Üngan, Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayı ile ilgili aranıyordu. İlhan Üngan ve Orhan Üngan’ın avukatı Kudbettin Kaya’da 2 yıl önce öldürülmüştü.
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Kadıköy'de bugün saat 16.30 sıralarında bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişinin İlhan Ünvan olduğu ortaya çıktı. İlhan Üngan’ın kimliği ise dikkat çıktı. İlhan Ünvan, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin Büyükçekmece’de öldürülen kızı ve şoförünün cinayet olayı ile ilgili aranması bulunuyordu.
AĞABEYİ CEZAEVİNDE
Dosyada firarı olan İlhan Üngan aynı zamanda Zindaşti ile ile olan husumeti sonucu cezaevinde tutuklu bulunan Orhan Üngan'ın kardeşi. Üngan'ın 7 yaşındaki oğlunun yanında öldürüldüğü belirtildi.
ZİNDAŞTİ TAHLİYE OLMUŞTU
Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Naci Şerifi Zindaşti kayıplara karışmıştı.
AVUKATI DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Orhan Ünğan, Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te öldürülmesine ilişkin görülen davanın tek tutuklu sanığı olarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Orhan Üngan ve İlhan Üngan’ın avukatı Kudbettin Kaya da 2017 yılında İstanbul Yeşilköy'de arkadaşları ile akşam yemeği yediği sırada kurşunlanarak öldürülmüştü.
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