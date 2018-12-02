İstanbul'da, dün gece saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde iddiaya göre taciz girişimi bıçaklama ile son buldu. Edinilen bilgiye göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada konvoydaki araçta bulunan bir kadın çevredeki bir kişi tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. Bunun üzerine konvoydakiler araçlardan inerek taciz ettiği iddia edilen kişiyi linç etmeye çalıştı.

TACİZ ŞÜPHELİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre olay sırasında bir kişi, kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi sırtından bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıttı. Yaralanan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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