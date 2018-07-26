BOSTANCI, CADDEBOSTAN VE FENERBAHÇE...
Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre Kadıköy, bir süredir lüks otomobille mahalle mahalle gezen hırsızların tehdidi altında. Maskeli ve eldivenli hırsızlar, bölge halkının korkulu rüyası oldu. Önce Bostancı ardından da Caddebostan'da ortaya çıkan hırsızlar, en son 17 Temmuz'da Fenerbahçe semtindeki bir apartmana girdi. Saat 21.00 sıralarında beyaz lüks bir otomobille apartmanın önüne gelen 1'i şoför 4 hırsız, bir süre etrafı kolaçan etti. Daha sonra da araçtan inip apartmanın giriş kapısına yaklaştı. Hırsızlardan biri telefonla konuşuyor görünümü vererek gözcülük yaparken, 2 hırsız da kapıyı açtı. Apartmana giren hırsızlar, sensörlü aydınlatmaları söktükten sonra merdivenlerden 11'inci kattaki daireye çıktı. Daire kapısını kısa sürede açmayı başaran hırsızlar, içeride yaklaşık 1 saat kaldı. Hırsızlar, omuzladıkları bir kasa ve iki poşetle daireden ayrıldı. Geldikleri güzergahtan araçlarına binerek hızla bölgeden uzaklaşan hırsızlar, daireden çaldıkları içerisinde 150 bin dolar değerinde ziynet eşyası olan kasayı da beraberinde götürdü.
POLİS HIRSIZLARIN PEŞİNDE
Mahalle sakinleri, hırsızların aynı sokak üzerinde başka bir apartmana daha girdiğini iddia ediyor. Bu yüzden mahallede tam bir tedirginlik hakim. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların peşine düştü. Ancak yüzleri maskeli hırsızların kimliği henüz belirlenemedi.
"BİRDEN ÇOK OLAYA KARIŞMIŞLAR"
Mağdur ev sahiplerinden İnci Özpınar, "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlar, yakındaki bir apartmana da bir ay önce girmişler. Daha önce de benim arkadaşımın üst dairesine girmişler, koca kasayı götürmüşler. Kasanın içerisindeki paralar, mücevherler hepsi gitti. Bunlar aynı hırsızların işi. Polis nasıl bulamıyor anlamıyorum. Yaşayamayacak mıyız bu şehirde? Kaybettiklerim bir yana hırsızların evime girip eşyalarımı alt üst etmesine çıldırıyorum" diye konuştu.
"YAZLIĞA GİDENLERİ ÖZEL OLARAK SEÇİYORLAR"
İnci Özpınar'ın eşi Önder Özpınar ise hırsızların aynı arabayla soygun yaptıklarını belirterek, "Polisten de öğrendiğimiz kadarıyla, bunlar son 6 ay içinde bu bölgede 3 hırsızlık gerçekleştirmiş. Herkesin dikkatli olması lazım. Yazlığa gidenleri ve üst katlarda oturanları özel olarak seçiyorlar" dedi.
EV SAHİPLERİ HIRSIZLARA KARŞI NASIL ÖNLEM ALMALI?
HABERTÜRK'e konuşan güvenlik uzmanı Demir Bilgütay, hırsızların varlıklı kişilerin yaşadığı bölgeleri tercih ettiğini ve bu sayede daha yüklü miktarda soygun yapabildiklerini söylüyor. Hırsızlık olaylarının önüne geçmenin bir kaç yolu olduğunu belirten Bilgütay, şu tavsiyelerde bulundu:
"Öncelikle ev sahipleri kapılarını kilitlemeli, pencerelerini kapalı tutmalı. Aile tatile gittiğinde veya evden uzun süreli ayrıldığında bunun dışarıdan fark edilmemesi gerekiyor. Çünkü hırsızlar da önce bir fizibilite yapıyorlar. Hırsızlar rahat çalışabileceği bölgeleri özellikle seçerler. Ev sahipleri, elektronik güvenlik tedbirlerine başvurmalı. Mümkünse kamera ve alarm sistemleri kurulmalı. Kapıda şifreleme yöntemi veya bir kart sistemi olmalı. Bu hırsızlar için caydırıcı olacaktır."
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