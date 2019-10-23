Kaplumbağa Terbiyecisi, Kur'an Okuyan Kız, Mimozalı Kadın, Okuyan Genç Emir ve daha nicesi... Osman Hamdi Bey'in 68 yıllık ömrüne sığdırdığı onlarca başyapıt var. Her birinin değeri ise milyonlar ediyor. Onlardan biri de Yeşil Cami'de Kur'an Dersi tablosu...

Eylülde Sotheby's Müzayede Evi'nde tam 44 milyon 12 bin liradan satılan Kur'an Okuyan Kız'dan sonra bir başyapıt daha yeni alıcısını buldu. O da Yeşil Cami'de Kur'an Dersi tablosuydu. Tablonun değeri ise 4 milyon 640 bin sterlin, yani 35 milyon Türk lirası...

KADIKÖY'ÜN İLK BELEDİYE BAŞKANI, ARKEOLOJİ MÜZESİ'NİN KURUCUSU...

Türk çağdaş sanatına verdiği hizmetleriyle bilinen Osman Hamdi Bey günümüz koleksiyonerlerinin hayallerini süslüyor. Ancak sanatçının eserlerini bulmak pek de kolay değil. Çünkü kendisinin tek mesleği ressamlık değil. Aynı zamanda arkeolog olan Osman Hamdi, ömrünün çoğunluğunu arkeolojik kazılarda geçirdi, hatta İskender Lahdi'ni ortaya çıkardı ve uluslararası alanda ün kazandı.

Müze-i Hümayun'a müdür tayin edilen sanatçı, eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan maddeler çıkardı. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurdu.

İskender Lahdi

Türkiye'nin ilk arkeoloğu kabul edilen Osman Hamdi Bey, Kadıköy'ün de ilk belediye başkanı oldu.

Hem arkeoloji, hem eğitim hem de sanat alanında pek çok katkı sağlayan Osman Hamdi Bey 24 şubat 1910 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçıdan geriye eserleri kaldı.

MİLYONLUK TABLOLARI HEDİYE OLARAK DAĞITTI

Resimlerini hediye olarak dağıttığı için Osman Hamdi'nin bilinen tablolarının sayısı 100'ü geçmiyor. Onların en ünlüsü de Kaplumbağa Terbiyecisi...

Kaplumbağa Terbiyecisi

Belinden sıkı bir kemerle bağlanmış, kırmızı uzun bir giysi giyen sakallı bir adam ve adamın ayaklarının dibinde yaprak yiyen kaplumbağalar... Osman Hamdi Bey'in tablosu, çağdaşlaştırılmaya çalışan bir aydının yorgun halini anlattığı şeklinde yorumlanıyor. Bazıları ise terbiyecinin Osman Hamdi Bey'in ta kendisi olduğunu belirtiyor. Kimi kaynaklarda Osman Hamdi'nin kendi iş yapma alışkanlığıyla astlarının yaklaşımını sergilediği belirtiliyor. Meşhur eser Taksim'deki Pera Müzesi'nde sergileniyor.

2008'DE 3 MİLYON STERLİNE SATILDI

Sanatçının İstanbul Hanımefendisi isimli tablosu 30 Mayıs 2008'de 3 milyon 380 bin 500 sterline alıcı buldu. 1881 tarihli eserde genç bir kadın atlın sarısı bir kumaşın önünde duruyor. Kadının kıyafeti o dönemin Paris modası ve Osmanlı kadınını giyim tarzıyla uyuşuyor. Tablonun kimde olduğuysa gizli tutuluyor.

İstanbul Hanımefendisi

Ünlü sanatçının 1882 yılında tamamladığı Yeşil Cami Önü adlı eseri 2016 yılında 13 milyon 509 bin liraya alıcı buldu. Osmanlı mimarisinin süslemeleri ve ince işçiliğindeki detayların sergilendiği eserde 16 insan figürü de yer alıyor. Tablo tarihçiler müze direktörleri ve sanat uzmanları tarafından başyapıt olarak nitelendiriliyor.

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında tamamladığı Kur'an Okuyan Kız isimli tablonun 600 bin sterlin ile 800 bin sterlin arasında alıcı bulacağı tahmin ediliyordu. Ancak eser 6 milyon 315 bin 62 sterline satıldı. Tablo, şimdiye kadar dünya genelinde bir Türk sanatçıya ait satılmış en pahalı eser oldu.

Kur'an Okuyan Kız

Sotheby's Müzayede Evi'ndeki bir başka Osman Hamdi eseri olan Okuyan Genç Emir'in 3 ila 5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyor.

Okuyan Genç Emir

ÜNLÜ AİLELERİN KOLEKSİYONLARINI SÜSLÜYOR

Osman Hamdi Bey'in eserleri ünlü iş insanlarının da koleksiyonlarını süslüyor. Sabancı Ailesi'nin yüzlerce tabloluk koleksiyonu içinde Osman Hamdi'nin önemli bir yeri var. Kur'an Okuyan Hoca, Arzuhalci, Vazoda Çiçekler, Cami, Kokona Despina ve Naile Hanım Portresi Sabancı Müzesi'nde sergileniyor.

İş hayatında olduğu kadar sanat yatırımlarıyla da öne çıkan Suna ve İnan Kıraç kişisel koleksiyonundaki Kaplumbağa Terbiyecisi'ni Pera Müzesi'nde halka açık olarak sergiliyor. Çift, 2004'te Erol Aksoy'un TMSF tarafından el konulan koleksiyonundan çıkan eseri 5 milyon liraya satın almıştı. Mudo'nun kurucusu Mustava Taviloğlu ise Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız'ı elinde bulunduruyor. Kadir Has'ın oğlu Can Has'ta, Osman Hamdi'nin 'Çarşaflanan Kadınlar' isimli tablosu var.