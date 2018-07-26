Kadıköy Acıbadem'deki bir genç oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Binanın 7. katındaki evin penceresinden düştüğü belirtilen gencin evde bulunan kız arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



İHA'nın haberine göre, olay, saat 07.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi Hukukçular Sitesi L Blok’ta meydana geldi. İddialara göre, apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören site görevlisi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Atilla Kerem Tongal (24) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Tongal’ın apartmanın 7. katında düştüğü tespit edilirken gencin düştüğü dairenin kız arkadaşına ait olduğu ve olay anında kız arkadaşının da evde olduğu öğrenildi. Yüzü kan içerisinde olan A.Ö., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Ö. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin tamamlamasının ardından Tongal’ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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