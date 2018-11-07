Kadın 39. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Kadın'da bu akşam Sarp, Şirin'in isteğini yerine getirirken Şirin'de Bahar'a ilik vermeyi kabul etti ve ilik ameliyatı gerçekleşti. Bahar çok hızlı bir şekilde iyileşirken Sarp daha fazla dayanamayıp Bahar'ı uyurken gördü. Bunu öğrenen Şirin, Sarp'a şantaj görüntülerini gönderdi. Ancak görüntüleri Pırıl gördü. Ve Pırıl çocukları alarak hastaneye Bahar'ın yanına gitti. Sarp ve Pırıl için geçmişten gelen büyük tehlike ise kapıya dayandı. Kadın 39. yeni bölüm fragmanında ise Pırıl, Şirin'in kirli planını açığa çıkarıyor. Pırıl, Hatice ve Enver'in yanına gidip "Kızınız babamla beraberken aynı zamanda kocamla da beraber" diyerek Şirin'in hiç düşünmediği şekilde planını bozdu. Enver Şirin'i "artık benim kızım değilsin" diyerek evden kovdu. İşte Kadın 38. son bölüm ve 39. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 38. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar’a ilik vermeyi kabul eden Şirin’i Sarp’ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar’ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp’ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar’ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar’dan Sarp’ın yaşadığını gizlemek ise Arif’i içten içe rahatsız etmeye başlar.

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