Kadın dizisi bu akşam 39. yeni bölümü ile FOX TV ekranlarına gelecek. Kadın dizisinin 38. son bölümün ardından Salı günü yayınlanacak olan 39. yeni bölüm seyirciler tarafından bekleniyor. MED Yapım'ın yaptığı Kadın dizisinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncular rol alıyor. İşte, Kadın dizisinin 39. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 38. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar’a ilik vermeyi kabul eden Şirin’i Sarp’ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar’ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp’ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar’ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar’dan Sarp’ın yaşadığını gizlemek ise Arif’i içten içe rahatsız etmeye başlar.

Kadın dizisi, 39. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

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