Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın'da Sarp ile Bahar nihayet yüz yüze geldi. Büyük buluşma sonrası ne yaşanacağı merak konusu. Kadın 41. yeni bölüm ilk fragmanında Bahar'ın ağlayarak Sarp'a sarıldığı görülürken 2. fragmanda ise Arif'in olanlara tepkisinin ne olacağına dair ipuçları verildi. Şirin'den ise Arif'e teklif geldi. Kadın 41. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

KADIN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 40. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

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