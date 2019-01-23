Kadın 46. son bölümde ölen kişinin Yeliz olduğu ortaya çıktı. Evdekiler bir taraftan Yeliz'in kaybıyla derinden sarsılırken bir taraftan da Bahar'dan haber almaya çalışıyor. Bahar'da Sarp ve çocuklar dağ evinde karmaşık duygular içerisinde. Pırıl'ın dağ evine gelmesi ise ortalığı iyice karıştırdı. Kadın 47. yeni bölüm fragmanı ve 46. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 46. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nezir’in adamlarının Bahar’ı kaçıracağını öğrenir öğrenmez soluğu Tarlabaşı’nda alan Sarp, Bahar ve çocukları mahalleden uzaklaştırır. Bu haberi Sarp’ın nasıl aldığını anlayamayan Suat ise, Şirin ve Münir’den şüphelenmektedir.

Bu şüpheyle ikisiyle de arasına mesafe koyar. Uzun zamandır Bahar’ın ve çocukların hasretiyle onlara kavuşma planları kuran Sarp, her şeye rağmen onları kurtardığı ve tehlikeden uzaklaştırdığı için mutludur. Bahar ise herkesi o tehlikeli adamların olduğu yerde bıraktığı için mutsuzdur.

Sarp’tan herkesin güvende olup olmadığını öğrenmesini isteyen Bahar onlar için endişelidir. Ama Sarp, Bahar’ın üzülmemesi için ondan birinin öldüğü gerçeği saklayacaktır. Bu ölüm haberi ise herkesi darmadağın edecektir.