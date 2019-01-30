Kadın 47. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Kadın'da Dağ evine gelen Pırıl ile Bahar arasında savaş başladı. Pırıl'ın Bahar'a "Sana teşekkür etmek istiyorum. Benim suçsuz olduğumu bilip bunu çocuklarına anlattığın için. Sayende çocuklarımız kardeş gibi büyüyecek" dedi. Ancak Bahar'ın bu sözlere yanıtı geçmişi hatırlatarak oldu. Bahar Pırıl'ın daha önce çocukların okuluna geldiğini hatırladığını söyledi ve "sen bizim varlığımızdan haberdardın. Bence beni otele getirten ve çocuklarımı kaçırtan da sendin. Sen aylardır bizim hayatta olduğumu biliyordun" sözlerine Pırıl "Ben okula filan gelmedim" dedi. Ancak Bahar "Bence sen benim aptal bir kadın olduğumu sanıyorsun ama ben aptal bir kadın değilim, ayağını denk al" dedi. Yeliz'in ölümü ise herkesi yıktı. Özellikle Ceyda, bu ölümle baş edemiyor. Kadın 48. yeni bölüm fragmanı ve 47. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 47. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeliz’in ölümüyle darmadağın olan Ceyda, hiç beklemediği bir şey ile daha karşılaşacaktır.

Hatice, Enver ve Arif ise Bahar’dan haber alamadıkları için onu her geçen gün daha çok merak eder. Arif olanlardan ötürü mutsuz olsa da, tek isteği Bahar’ın güvende olmasıdır.

Dağ evine Pırıl’ın gelmesiyle evdekiler büyük bir şok içerisine girerler. Pırıl’ın her şey yolundaymış gibi konuşmalarına daha fazla dayanamayan Bahar’ın hatırladığı tek bir şey Pırıl’ın bütün sırlarını ortaya çıkaracaktır.