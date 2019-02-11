Kadın dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken, yeni bölümden görüntülerin yer aldığı 2. fragman da yayınlandı. Kadın'da Bahar, Ceyda'yı arama imkanı buluyor. Ancak telefonu açan kişi Ceyda değil ve ona Yeliz'in öldüğünü söylüyor. Duyduğu gerçek karşısında Bahar adeta yıkılıyor. İşte Kadın 49. yeni bölümüne dair detaylar...

KADIN 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Münir’in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl’ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar’ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir.

Pırıl’ın ve Münir’in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler. Ama Pırıl, Bahar’ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp’ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp’ın çocukları mı?

Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar’a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.

KADIN 48. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar’ın tek arama hakkını Arif’ten yana kullandığını öğrenen Sarp kıskançlıktan deliye döner. Arif’in kim olduğunu ve neden Bahar’ın onu aradığını merak ederken, aynı zamanda çocukların da neden Arif’i bu kadar sevdiklerini anlamaya çalışır. Sarp’ın sorularından ve sorgulamalarından sıkılan Bahar ise ona çok büyük bir tepki verir. Pırıl ile ilgili hiçbir soru sormadığını ona hatırlatarak, Arif hakkında da soru istemediğini açıkça belirtir. Sarp’a kaçırma haberini verenin Şirin olduğunu düşünürken şok bir bilgiyle Suat’ın bütün tavrı değişecektir. Pırıl ise Bahar’ın daha önce onu gördüğünü ve her şeyden haberdar olduğunu öğrenince büyük bir paniğe kapılır. Ama hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşacaktır. Bahar her geçen gün Yeliz’in ölüm haberine bir adım daha yaklaşırken, Doruk ve Nisan’ı ise büyük bir tehlike beklemektedir.