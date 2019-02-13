Kadın 49. son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Kadın dizisinde, Pırıl'ın Bahar ve çocukların yaşadığını daha önce bildiğini öğrenen Sarp, Pırıl'dan ayrılmaya karar verdi. Sarp'ın Pırıl'dan çocukların geçek babasını sorguladığı sahne merak uyandırdı. Bahar ise Yeliz'in öldüğünü öğrendi ve yeni bölüm fragmanında Sarp'a çok ağır şeyler söyledi. Yeliz'in onun yüzünden öldüğünü, hayatlarını mahvettiğini söyledi. Arif ise Bahar'ın yanına ulaşmayı başardı. Çocuklar ve Bahar'ın Arif'e sarıldığını gören Sarp için yeni bir savaş başlamış oldu. Kadın 50. yeni bölüm fragmanı ve 49. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 49. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Münir’in sesini hatırlayan Bahar, çocuklarını kaçıran adamın o olduğunu anlar. Her şeyi parça parça hatırlayan Bahar, bu işin içinde Pırıl’ın da olduğunun farkına varır ve ona asla unutamayacağı bir ders verir. Ama bu dersi verirken ona verdiği sözü de tutmayacaktır. Çünkü Bahar’ın hayatta tek affedemeyeceği şey birinin çocuklarına zarar verme düşüncesidir.

Pırıl’ın ve Münir’in planlarını öğrenen Sarp ise deliye döner ve artık onları hayatında istemediğini söyler. Ama Pırıl, Bahar’ın tüm suçlamalarını kabul edecek midir? Sarp’ın Ali ve Ömer hakkındaki konuşması ise akıllara başka bir soru getirecektir. Ali ve Ömer gerçekten Sarp’ın çocukları mı?

Artık evini ve ailesini çok özleyen Bahar onlara ulaşmanın bir yolunu bulur. Beklenmedik bir kişinin Bahar’a cevap vermesiyle işler iyice karışacaktır.