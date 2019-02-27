Kadın 51. son bölümü izlendi. Hemen ardından Kadın 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Kadın'ın son bölümünde, Sarp Bahar'a yaklaşıp onu özlediğini söylüyor ve onu öpüyor. Sarp, "Hatırlıyorsun değil mi neler yaşadığımızı, neler hissettiğimizi" diyor. Bahar ise, "Aç uyuduğum geceler kadar net değil" diyerek yanından ayrılıyor. Pırıl ise Sarp ile Bahar'ın konuşmalarını dinleyip gözyaşlarına boğuluyor.

KADIN 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin ekranlara gelen son bölümünün arından 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın 52. yeni bölüm fragmanında; Pırıl'ın babası, Sarp'a "Kızımı ve torunlarımı burada bırakmayacağım" diyerek çocuklarını götürmeye çalısıyor. Sarp ise sinirden çılgına dönüyor. Öte yandan Arif tutuklanıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar Yeliz'in ölüp ölmediğini öğrenmek için Arif’i arar. Arif bunu doğrulamak zorunda kalır. Bahar duyduğu acıyla hem kendini hem de Sarp'ı Yeliz'in ölümüyle suçlar. Bahar, Arif ile beraber Yeliz'in mezarına gitmek ister. Sarp çocukların orada kalma şartıyla Bahar'ın gitmesine izin verir. Mezarlıkta Enver, Hatice ve Ceyda onları beklemektedir. Bahar'ın acısını paylaşıp onu sakinleştirmeye çalışırlar. Arif dönüşte Bahar'ın Yeliz'in öldürülmesi ile ilgili polise ifade vermesi gerektiğini söyler. Bahar ise polise Sarp'ın ölmediğini söyleyeceğini ve bu durumdan kurtulacağını Arif'in de onlara yardım etmesi gerektiğini söyler. Bahar yine çocuklarının yanına geri döner. Bu arada Şirin yeni girdiği işten kurtulmanın yollarını aramaktadır. Hatice'nin çalıştığı yere gider orada İdil'le bir şekilde tartışmaya girer. Enver ise manavın yanında işe girdiğini Hatice'ye söyleyemez. Ceyda ve Emre arasındaki sohbette Emre'nin eşinin Bahar'ın hastalığı gibi bir hastalıktan öldüğü gerçeği ortaya çıkar. Bahar çocuklarını da alarak Sarp'ın yanından kaçmaya çalışır. Fakat onları almaya gelen Arif'in arabasına binerken Sarp’a yakalanırlar.