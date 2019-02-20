Kadın 50. son bölüm bu akşam ekranlara geldi. Kadın dizisinde Bahar, Yeliz'in ölümünün ardından Sarp'tan nefret eder duruma geldi. Sarp ise Arif ile Bahar'ın arasında bir şeyler olma ihtimaline büyük bir kıskançlık duyuyor. Bahar daha fazla Sarp'ın yanında kalamayacağına karar verip bir gece çocuklarla evden kaçtı. Bahar ve çocukları Arif karşılarken, Sarp, Bahar'ın peşinden geldi. Fragmanda ise Sarp ile Arif birbirine girdi. Sarp, Bahar'a "o kahveci sevgilin değil mi?" diye sorduğunda Bahar "sevgilim değil" deyip ekliyor, "sevgilim değil dedim, sevmiyorum demedim." Kadın 51. yeni bölüm fragmanı ve 50. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 50. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeliz’in öldüğünü Emre’den öğrenen Bahar ne yapacağını ve nasıl davranacağını bilemez. Çaresizlik içinde bütün bu olayların tek suçlusunun Sarp olduğunu düşünür. Masum bir insanın ve en yakın arkadaşlarından birinin öldüğü gerçeğiyle yüzleşen Bahar, eli kolu bağlı daha fazla beklemek istemez ve Arif’i arayıp onu almasını ister.

Bahar’ı almaya gelen Arif ise Bahar’ı ne kadar özlediğinin bir kez daha farkına varır. Yeliz’in yanına gitmek isteyen Bahar, Arif ile beraber yola çıkar. Arif ile Bahar’ın baş başa gitmesinden rahatsız olan Sarp ne yapacağını bilemez. Onların sevgili olma düşüncesini aklına bile getirmek istemeyen Sarp’ın yüzüne Pırıl tarafından tüm gerçekler vurulacaktır.

Annesinin yanına giden Şirin’i ise bir sürpriz beklemektedir. Oltasına yeni bir isim alacağı için de oldukça heyecanlıdır.

Artık Sarp’ın yanında olmak istemediğinden emin olan Bahar ise evden nasıl kaçacağını düşünmeye başlar. Sarp’ı polise şikayet etmeyi düşünecek kadar da ondan nefret etmektedir. Çünkü Sarp en yakın arkadaşının ölümüne sebep olmuştur.